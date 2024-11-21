Devleti soyup köşeyi döndüler!

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma bürosunda görevli bir savcının yürüttüğü soruşturma sonucunda, devletin milyonlarca lira soyulduğu ortaya çıktı. Yolsuzluk soruşturmasının kilit isimlerinden birinin de AKP yöneticisi olduğu anlaşıldı. Soruşturma Van Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde çalışan Sebahattin Mendaş isimli memur hakkındaki ihbarlar üzerine başladı.

MİLYONLAR BUHAR OLDU

Mendaş’ın 2013 ile 2021 yılları arasında bin 384 farklı plaka ve bin 209 mükellef için bin 502 işlem yapıp vergi borçlarını usulsüz şekilde sildiği tespit edildi. Böylece motorlu taşıtlar vergisi olarak devlete ödenmesi gereken 9 milyon 45 bin TL devletin kasasına girmedi ve buhar oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sebahattin Mendaş hakkında talep ettiği soruşturma izni Van Valiliği’nce kabul edildi. Van Vergi Dairesi Müdürlüğü de 5 Temmuz 2024’te savcılığa yolladığı yazıyla “Mendaş’ın sistem üzerinden oynama yaptığını” da belirtti. Mendaş, 2013 ile 2021 yılları arasında “Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” suçunu işlemekle suçlandı.

MEMUR EMEKLİ OLDU

Soruşturma sürerken bir ihbar daha yapıldı. İhbarda, “Araç vergisi ve şirket vergilerinde usulsüzlük yapıldığı, büyük miktarda paraların döndüğü, Vergi Dairesi Müdürü Ferhat Y.’nin ise usulsüzlükten haberi olduğu halde işlem yapmadığı, memur Sebahattin Mendaş’ın ise emeklilik dilekçesi verip olayı kapatmaya çalıştığı" yer aldı.

İhbarcı kimliğinin ortaya çıkmasından korktuğunu ve bu yüzden soruşturma kapsamında ifade vermek istemediğini belirtirken ifadesi alınan Sebahattin Mendaş ise “Bu olay nedeniyle çok üzüldüm ve sinirlendim. Bu yüzden de emekli oldum” dedi.

AKP YÖNETİCİSİ ÇEK VERDİ

Sebahattin Mendaş’ın en yüksek tutarda vergi borcunu sildiği şirketin ise Van merkezli Çe-Ta Taşımacılık isimli şirket olduğu belirlendi. Mali Suçlar Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmada, Çe-Ta Taşımacılık’a ait 25 aracın 86 bin 213 TL’lik vergisinin silindiği ortaya çıktı. Aynı şirketin, vergi borçlarını usulsüz şekilde silen Vergi Dairesi memuru Sebahattin Mendaş’a 10 bin TL’lik çek verdiği de yine polisin yaptığı çalışmayla saptandı.

Çe-Ta Taşımacılık Şirketi’nin sahibi olan Kazım Can’ın aynı zamanda AKP yöneticisi olduğu biliniyor. AKP Van İl Başkanlığı’nın internet sitesinde de Kazım Can’ın ismi AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer alıyor.

AKP yöneticisi Kazım Can’ın “İhaleye fesat karıştırma, kasten yaralama, mala zarar verme ve tehdit” suçlarından suç kaydı bulunduğu da soruşturma dosyasında belirtiliyor.

İHALE ZENGİNİ ÇIKTI

BirGün’ün ulaştığı AKP’li Can, “Çek verdiğim için ifadem alındı. Çalışanıma verdim çeki, o da kime verdi bilmiyorum. Ak Parti’nin internet sitesinde adım yazıyor ama Ak Parti’de görev almıyorum” dedi.

Öte yandan AKP’li Can’ın Çe-Ta Taşımacılık Şirketi ile kamudan 282 milyon TL değerinde 82 ihale aldığı belirlendi. Can en fazla ihaleyi uzun yıllar kayyumların yönettiği Van Büyükşehir Belediyesi’nden aldı.