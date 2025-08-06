Devletin Ar-Ge harcaması, GSYH'nin yüzde 0,41'i

Merkezi yönetim bütçesi verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, 2024 yılında Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 178 milyar 580 milyon TL oldu. Bu harcamanın merkezi yönetim bütçesi içindeki oranı yüzde 1,51, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki oranı ise yüzde 0,41 olarak hesaplandı.

2025 YILI İÇİN 236,3 MİLYAR TL ÖDENEK TAHSİS EDİLDİ

2025 yılı için bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahminlere göre, merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetlerine 236 milyar 262 milyon TL ayrıldı.

EN FAZLA AR-GE FONLAMASI ÜNİVERSİTELER İÇİN YAPILDI

2024 yılında Ar-Ge harcamalarının en büyük bölümü, yüzde 68,3 ile genel bilgi gelişimi amacıyla üniversitelere yapıldı. Bu harcamayı, sırasıyla yüzde 9,3 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 5,2 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen), yüzde 4,3 ile tarım ve yüzde 4,0 ile savunma izledi.

En büyük payın yüzde 69,5 ile yine üniversitelere ayrılacağı tahmin edilirken, ikinci sırada yüzde 7,9 ile endüstriyel üretim ve teknoloji yer alacak. Bunu yüzde 5,4 ile diğer genel bilgi gelişimi, yüzde 4,8 ile tarım ve yüzde 3,6 ile savunma hedefleri takip edecek.

ULUSLARARASI AR-GE PROGRAMLARINA 2024'TE 1,03 MİLYAR TL HARCANDI

2024 yılında merkezi yönetim bütçesinden uluslararası Ar-Ge programlarına 1 milyar 30 milyon TL ayrıldı. Bu kapsamda, uluslararası Ar-Ge faaliyeti yürüten kuruluşlara 461 milyon TL, ikili veya çok taraflı kamu Ar-Ge programlarına 367 milyon TL ve Avrupa çapında yürütülen Ar-Ge programlarına 202 milyon TL tahsis edildi. 2025 yılında ise bu alan için toplam 1 milyar 170 milyon TL ödenek ayrıldı. En büyük pay 500 milyon TL ile ikili veya çok taraflı uluslararası Ar-Ge programlarına tahsis edilirken, 475 milyon TL uluslararası Ar-Ge faaliyeti yürüten kuruluşlara ve 198 milyon TL Avrupa çapındaki programlara ayrıldı.