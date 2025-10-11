‘Devletin aracı özel işte’ iddiası

Amasya Üniversitesi bünyesinde yaşananlar, Türkiye'de akademinin içinde bulunduğu tabloyu gözler önüne serdi.

Amasya Üniversitesi eski Genel Sekreteri ve mevcut İlahiyat Fakültesi Sekreteri Duran Çuhadar ile Rektörlük arasında şikâyet silsilesi yaşandığı ortaya çıktı. Çuhadar şikâyetiyle ilgili, TBMM Dilekçe Komisyonu’na dilekçe gönderdi.

Çuhadar’ın iddiasına göre, Amasya Üniversitesi Rektörü Ahmet Hakkı Turabi’ye ait resmi hizmet aracının plakası, sivil plaka ile değiştirildi. Rektör Turabi, plakası değiştirilen aracı, özel işlerinde de kullandı. TBMM Dilekçe Komisyonu, Çuhadar’ın şikâyetiyle ilgili rektörlükten bilgi talep etti. Rektörlükten gelen yanıtta, “Dilekçenin incelenmesinden dilekçe sahibinin Üniversitemiz eski genel sekreteri olan Duran Çuhadar olduğu anlaşılmıştır” denildi.

Rektörlük, komisyona gönderilen şikâyet ile aynı içerikte dilekçelerin Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na da gönderildiğini belirtti. Çuhadar’ın, aynı konuda birçok yere şikâyette bulunduğunu kaydeden rektörlük, “Rektörlüğümüz hakkında çok sayıda şikâyet dosyası oluşturmak suretiyle devletin üst kademeleri nezdinde rektörlüğümüzün itibarını sarsmak, rektörlüğümüzü karalamak ve yıpratmak gibi bir amaçla hareket ettiği açıktır” ifadelerini kullandı.

Şikâyeti ve yanıtı değerlendiren TBMM Dilekçe Komisyonu, konunun yargı mercilerinin görev alanına girdiğini belirterek, komisyonda görüşülemeyeceğine karar verdi.