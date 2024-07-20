Devletin çuvalı bile AKP’liden!

AKP Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci’nin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na 1 milyon TL’lik çuval sattığı ortaya çıktı. Çuval alımı için ihale olmadı, alım doğrudan temin yöntemiyle yapıldı.

AKP’li Ruhsar Pekcan’ın, Ticaret Bakanı olduğu dönemde kendi bakanlığına dezenfektan satarak bir skandala imza atması ve bu yüzden de görevden alınması bir döneme damga vurdu. Ancak Cumhur İttifakı’nın kurucusu AKP ve MHP’nin milletvekilleri ile yöneticileri tüm tepkileri rağmen kamu kurumlarıyla ticari ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor. Yandaşlar, kamudan aldıkları milyonlarca liralık ihalelerle şirketlerinin kasasını dolduruyor.

Bunun son örneklerinden biri de AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci oldu. AKP Milletvekili Özkeçeçi ile aile üyelerinin sahibi olduğu Antep merkezli Ünal Sentetik Dokuma Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’ne 24 Nisan 2024 tarihinde kömür torbası sattı. Türkiye Kömür İşletmeleri, şirkete 936 bin TL ödeme yaptı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre ise Özkeçeci’nin şirketi 2011 ile 2024 yılları arasında kamudan 18 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam büyüklüğü ise 53 milyon TL’yi aşıyor. 2014-2023 arasında AKP Antep İl Başkanlığı da yapan Özkeçeci, bu görevdeyken de ihale aldı.

İHALE ALMASI ETİK DEĞİL

Antep Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Eyup Özkeçeci'nin il başkanıyken birçok ihale aldığını kamuoyuyla paylaşmıştık. Her şeyden öte bu ihalelerin etik olmadığını defalarca hatırlattık. İhale kayıtlarında 2021’den bu yana yeni bir ihale gözükmüyordu. 2024’ün Nisan ayında ihale işlerini yeniden görmeye başladık. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nden doğrudan teminle 936 Bin Liralık çuval işi yine AKP Milletvekilinin firmasına gitmiş. Daha önceki ihaleleri ‘ben Kömür İşletmeleri'nin tedarikçi listesindeyim’ diyerek savunmuştu. Siz o zaman ihale alırken il başkanıydınız, şimdi ihale alırken milletvekilisiniz. Antep'in bu kadar sorunu varken sizin ihale peşinde koşmanızı etik bulmuyorum” diye tepki gösterdi.