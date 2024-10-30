Devletin değil halkın Cumhuriyet'i: Coşkulu kutlama

HABER MERKEZİ

AKP iktidarının tüm baskılarına ve kısıtlamalarına rağmen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 101’inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. İşçiler direniş alanlarında, öğrenciler okullarında Cumhuriyet’i kutladı.

Megakentte kutlamaların adresi Yenikapı oldu. İBB tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen etkinliklere erken saatlerde binlerce yurttaş akın etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı da dün ziyaretçi akınına uğradı. Yurttaşlar, sarayın girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Başkent Ankara’da ise yurttaşlar Anıtkabir’e akın etti.

REİS SLOGANLARI ATTILAR

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki devlet erkânı da Anıtkabir’e gitti. Aslanlı Yol’da yürüyüşe geçen kortejin hareket etmesiyle başlayan törende ilk olarak Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay-yıldız motifli çelengi bıraktı. Erdoğan daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan’ın avluda görülmesiyle alandaki kişiler "Reis" diye bağırmaya başladı. Erdoğan’ın Misak-ı Milli Kulesi’nden çıkışıyla birlikte alkış ve ıslık sesleri yükseldi. Ardından bir grubun "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attığı duyuldu. Bu durum, bir kez daha büyük tepki çekti.

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HAVADA VE DENİZDE KUTLAMA

Su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma ekibi ile dalgıçlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Van Gölü’nde dalış gerçekleştirdi. Dalışta, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde su altında kalan kale kalıntısı ile Van’ın Edremit ilçesindeki mikrobiyalitler görüntülendi. Mikrobiyalitlerdeki su çıkışını kayıt altına alan Ceylan ve beraberindekiler, Van Gölü’nün derinliklerinde Türk bayrağı açtı. Nevşehir’de turizmciler, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sıcak hava balonlarını bayraklarla süsledi. Bayraklarla süslü balonlar; peribacaları, tüf kayalara oyulu mekânlar ve yer altı şehirleri ile ünlü turizm merkezi Kapadokya semalarında eşsiz görüntüler oluşturdu. Tura katılanlar, bayramı Kapadokya semalarında uçarak kutladı.

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KÖLE OLMAMAK İÇİN MÜCADELE ŞART

Kanunlara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 1,5 gün sürüyor. Kamu kurumları, bayram arifesinde öğleden sonra tatil edilirken, özel sektörde pek çok işyeri tam gün çalışmaya devam etti. As Plastik İşçileri sosyal medya hesabından, emekçilerin bayramda bile çalışmaya zorlanmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Köle olmamak için mücadele etmekten başka çaremiz yok" ifadeleri kullanıldı.

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ATATÜRK YERİNE AKP’Lİ ERDOĞAN POSTERİ TAŞITILDI

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki kutlamalar kapsamında stadyumda tören düzenlendi. Tören geçişi sırasında Türk Bayrağı’nın hemen arkasında Mustafa Kemal Atatürk’ün posterine yer verilmezken, AKP’li Erdoğan’ın fotoğrafının taşıtıldığı görüldü. Görüntü tepki çekerken Eğitim Sen Muğla Şubesi konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Mustafa Kemal’i yok sayarak yalnızca partili cumhurbaşkanının posterinin taşınması cumhuriyetin kurucu ruhuna uymayan bir davranıştır. Programda olmamasına rağmen son dakikada böyle bir şeyin yapılması büyük bir saygısızlıktır" denildi.