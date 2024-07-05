Devletin değil şirketin bakanı: CEO’su olduğu şirketi bakanken de beslemiş!

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’luğuna getirildiği ortaya çıktı. Turhan'ın bakanlık yaptığı dönemde söz konusu işletmeye astronomik sayıda araç geçiş garantileri vermesine ilişkin belgeleri CHP'li Deniz Yavuzyılmaz paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’luğuna getirildiği söyledi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Yavuzyılmaz, Turhan’ın Bakanlık yaptığı dönemde Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi’ne astronomik sayıda ilave araç geçiş garantileri verdiğinin belgelendiğini söyledi.

Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi’nin ortakları arasında Kolin, Limak, Cengiz ve Kalyon yer alıyor.

1 MİLYAR 338 MİLYON ADET ARAÇ GARANTİSİ

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Yaparsa AK Parti yapar!

Ulaştırma eski Bakanı Cahit Turhan’ın Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’luğuna getirildiğini tespit ettik.

Bakanlığı döneminde, aynı işletmeye astronomik ve tutturulması imkansız sayılarda ‘ilave araç geçiş garantileri’ verdiğini belgeledik.

İşletmeyi oluşturan şirketler; Kolin, Limak, Cengiz, Kalyon.

Bu şirketlere Cahit Turhan döneminde verilen ‘ilave araç geçiş garanti sayısı’: 1 Milyar 338 Milyon Adet Araç! Türkiye’deki tüm otomobiller sırayla Kuzey Marmara Otoyolundan 87 kez geçse bu ilave garanti edilen araç geçiş sayısı tutturulamıyor.”