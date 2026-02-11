Devletin malı deniz

Sayıştay’ın hesap yargılaması sonucu aldığı daire kararları kamu kurumlarındaki usulsüz harcamaları gözler önüne serdi. Sayıştay’ın tespitlerinde kaymakamlık bütçesinden cep telefonu aldıran kaymakam da cep telefonu faturasını ödeten belediye personeli de yer alıyor.

İsmi açıklanmayan bir belediyede görev yapan personelin cep telefonu faturalarının belediye bütçesinden ödendiği belirlendi. Oy çokluğuyla, bu yolla oluşan kamu zararının Sayıştay Kanunu’nun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte sorumlulara ödettirilmesine karar verildi.

ÇİÇEK GÖNDEREN PERSONEL

Yine ismi açıklanmayan bir belediyede ise belediye bütçesinden alınıp gönderilen çiçeklere dair ödeme evrakları ile fotoğraf ve sipariş fişleri incelendi. İnceleme sonucunda, “Çiçeklerin bir kısmının belediye ve başkan adına gönderilmediği, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, özel kalem müdürü ve belediye personelinin kendi adına gönderildiği” anlaşıldı. Sayıştay, “temsil gideri” harcamalarının bizzat belediye başkanı tarafından veya onun adına yapılması gerektiğini, belediye personeli adına yapılan harcamaların kamu zararına neden olduğunu vurgulayarak, çiçek alımı için yapılan ödemelerin harcama yetkilisi olan kamu görevlilerinden faizi ile tahsil edilmesine karar verdi.

MUHTAR EŞLERİNE ŞAL

İsmi açıklanmayan bir başka belediyenin de İlçede bulunan muhtarların eşlerine hediye edilmek üzere 80 adet şal alımı gerçekleştirdiği ve giderin belediye bütçesinden ödendiği belirlendi. Sayıştay bu harcamanın da kamu zararı olduğu kanaatine vardı.

BELEDİYE KASASINDAN BİLEZİK

Bir belediye ise “Düğünlerde hediye edilmek üzere” çeyrek altın ve bilezik aldı. Sayıştay bu harcamanın da Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne aykırı olduğundan kamu zararı olduğunu tespit etti.

KAYMAKAMA CEP TELEFONU

Bir başka kararda ise “Kaymakamlık makamına Iphone 15 Pro cep telefonu alınmak suretiyle Tasarruf Tedbirleri Genelgesi hükümlerine aykırı işlem tesis edilmek suretiyle oluşan kamu zararının sorumlulardan işleyecek faiziyle birlikte ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de söz konusu kamu zararının tamamının ödendiği ve idare hesabına gelir olarak kaydedildiği anlaşıldığı” denildi.

REKTÖRÜN DOĞALGAZ FATURASI

Sayıştay, bir rektörün konutuna ait doğalgaz faturalarının da üniversite bütçesinden ödendiğini ve bu yolla kamu zararına sebebiyet verildiğini tespit etti. Rektörlük konutuna ait ısınma giderlerinin mevzuata aykırı olarak kurum bütçesinden karşılanmasından kaynaklanan kamu zararının yetkililerden faiziyle alınmasına karar verildi.