‘Devletin politika geliştirmesi şart’

Yangın felaketi, sektörün yıllardır göz ardı edilen güvenlik açıklarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Yangın, sadece kış tatili bölgelerinde değil, tüm turizm sektöründe güvenlik önlemlerinin ne kadar yetersiz olduğunu gözler önüne serdi. Uzmanlar, devletin turizm politikalarını acilen yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Onursal Kurucu Başkanı Serdar Karcılıoğlu, yangın sonrası güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekerek, "Yangın güvenliği, deprem güvenliği gibi alanlarda teknoloji her geçen gün ilerliyor. Ancak biz hâlâ eski düzenle yönetiliyoruz. Yangın öncesi alınmayan güvenlik önlemleri, facianın başlıca sebeplerinden biri" dedi. Karcılıoğlu, otel işletmeciliği için profesyonel eğitim ve tecrübe eksikliği olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi: "Turizm sektörü, yalnızca belgelerle değil, profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmelidir. Ancak şu an, yeterli eğitim ve deneyime sahip olmayan kişiler, otel açabiliyor."

Karcılıoğlu, sektörün güvenlik açığının büyümesinin devletin turizm sektörüne yönelik politikalarındaki eksikliklerden kaynaklandığını belirtti. Karcılıoğlu, "Yıllardır önerdiğimiz projeler dikkate alınmadı. Turizm sektörü ancak profesyonellerin önerileri ve standartlarıyla ilerleyebilir" diyerek çağrıda bulundu. Ayrıca Karcılıoğlu, yalnızca bakanlık ve yerel otoritelerle yapılan denetimlerin yeterli olmayacağını belirtti.

Peninsula Tour Genel Müdürü Fahrettin Çiçek ise, kıyı bölgelerindeki otellerin çoğunun yabancı tur operatörlerinin portföyünde olduğunu hatırlatarak, bu otellerin sağlık ve güvenlik açısından daha sıkı denetimlerden geçtiğini ifade etti. Bolu’daki yangının ardından kıyı otellerinde güvenlik önlemlerinin daha sıkı bir şekilde gözden geçirileceği ifade edilen Çiçek, şunları dile getirdi: "Bu olaydan sonra, tüm oteller güvenlik önlemleri için yeniden incelemeler yapacak. Yangın güvenliği, asansörler ve diğer güvenlik önlemleri için ek kontroller gerçekleştirilip, eksiklikler giderilecektir. Bunu yapmak zorundalar."