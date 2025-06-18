Devletin soyulan vakfı arpalık olmuş

Türkiye'nin tarihi, dili, kültürü ve medeniyet anlayışının uluslararası alana aktarılmasını sağlamak amacıyla kamu vakfı olarak kurulan Yunus Emre Vakfı’nın yönetim kurulu üyelerine de huzur hakkı ödendiği ortaya çıktı. 66 ülkede ve 88 noktada faaliyet gösteren Yunus Emre Vakfı’nın Yönetim Kurulu yedi bürokrat ve akademisyenden oluşuyor. Kamudan maaş alan bu isimlere ayrıca, Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti kararıyla huzur hakkı ödendiği anlaşıldı. Huzur hakkı alan Yunus Emre Vakfı’nın Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

• Prof. Dr. Abdurrahman Aliy / Yunus Emre Enstitüsü Başkanı

• Batuhan Mumcu / Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı

• Serkan Kayalar / Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı

• Abdullah Eren / Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı

• Ayda Ünlü / Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültür İşleri Genel Müdürü

• Prof. Dr. Ahmet Karadoğan / Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

• Prof. Dr. Hikmet Yaman / Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Yunus Emre Vakfı ile ilgili vergi kaçakçılığı soruşturmasının yürütüldüğünü BirGün ortaya çıkarmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi müfettişleri, Yunus Emre Vakfı’nı incelemeye aldı. Müfettişler, sahte fatura kesen, ticari faaliyeti bulunmayan tabela şirketler ile Yunus Emre Vakfı’nın bağlantısı olduğunu belirledi. 26 Temmuz 2024’te Yunus Emre Vakfı’na yazı gönderen vergi müfettişi, vakıftan faturalarla ilgili belge ve açıklama talep etti.

NAYLON FATURA KESİLDİ

Vergi müfettişlerinin vakıftan açıklama istediği faturalarla ilgili tespitleri şöyle:

• FATURALAR SAHTE: Rematek İnşaat Şirketi’nin 2022 ve 2023 yıllarında gerçek anlamda ticari bir faaliyetinin bulunmadığı, düzenlediği tüm faturaların sahte belge niteliğinde olduğu belirlendi.

• MAL YA DA HİZMET YOK: Çelikkaya Organizasyon İnşaat isimli şirketin kuruluş tarihinden itibaren düzenlediği faturaların tamamının herhangi bir mal teslimi ve/veya hizmet ifasına dayanmayan, komisyon karşılığı düzenlenmiş sahte faturalar olduğu tespit edildi.

• TİCARİ FAALİYETİ YOK: Vergi mükellefi Ali Fide’nin 05 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında herhangi bir ticari faaliyetinin olmadığı, sahte belge düzenleme faaliyeti ile iştigal ettiği herhangi bir gerçek faaliyetinin olmadığı bu nedenle düzenlediği tüm faturaların sahte belge mahiyetinde olduğu belirlendi.

• KOMİSYON KARŞILIĞI: Peçenekler Demir şirketinin 2021 hesap döneminde gerçek bir faaliyetinin olmadığı, işe başlama tarihinden itibaren düzenlediği belgelerin tamamının gerçek bir mal teslimi ve hizmet ifasına dayanmayan, komisyon karşılığı düzenlenen sahte belgeler olduğu tespit edildi.

• SAHTE BELGELER: Evrim Cnc Makina şirketi tarafından 24 Eylül 2021 tarihinden itibaren düzenlenen belgelerin sahte belgeler olduğu belirlendi.”