Devletin ticari sırrı olamaz

Gazeteci Çiğdem Toker, Yap işlet devlet projelerine ilişkin sözleşmelerin saklanan hükümlerinin antidemokratik yapısını eleştirdi. Toker “Devletin ticari sırrı olmaz. Özel sektör gibi davranamaz” dedi.

"Yap İşlet Devret Projeleri’ne Devletin Cebinden: Büyük Simbiyoz" kitabı, geçtiğimiz ay Tekin Yayınevi’nden çıkan Çiğdem Toker, sorularımızı yanıtladı.

Kitapta özellikle üzerinde durduğunuz ‘ticari sır’ konusuyla başlamak isterim. Neden devletin ticari sırrı olmaz?

Çünkü “ticari sır” gerekçesiyle kapatılan bu sözleşmeler, devletin kamu hizmeti gördürmesiyle ilgili. Yurttaş olarak o köprülerden, tünellerden geçiyoruz; havaalanlarını kullanıyoruz; hastanelerden sağlık hakkımız için hizmet alıyoruz. İçeriği kamu hizmeti olan bir sözleşmeyi, sanki devlet de özel sektörmüş gibi vatandaştan gizleyemezsiniz. Mantık bu.

Hükümetler genellikle şu çerçeveyi kuruyor: “Ekonomi büyüyor, ticaret hacmi genişliyor, büyük ölçekli kamu yatırımlarına ihtiyaç var, devlet bütçesi yetmez, özel sektörün finansman bulma kabiliyetinden yararlanalım.” Tamam, ama içeriği kamu hizmeti olan sözleşmeyi ‘ticari sır’ diyerek kapatamazsınız.

Biz yükümlülüklerimizi yerine getiriyorsak, vergimizi ödüyorsak, bu sözleşmelerle verilen garantiler bütçeden ödenek ayrılmasına neden oluyorsa yurttaşın rızası ve denetim yolu açık olmalı.

Bu, “Devleti şirket gibi yöneteceğiz” anlayışının bir göstergesi gibi de…

Zaten mesela Türkiye Varlık Fonu gibi bir örnek var karşımızda. Bu fon zaten bir anonim şirket ve kamu sermayeli birçok şirket onun içine konuldu. Türkiye Varlık Fonu, iktidarın değerli para bulması ve borçlanabilmesi için dizayn edildi. Fon Ticaret Kanunu’na göre Sayıştay denetimi dışında ve yönetim kurulu başkanı da Cumhurbaşkanı.

Zaten “Devleti bir şirket gibi yöneteceğiz” anlayışı bu Türkiye Varlık Fonu’yla realize edildi. Bunlar da öyle bir mantığın sonucu ama biz diyoruz ki; demokrasiye inanan, demokrasiyi isteyen, hukuk devletini önemseyen vatandaşlar olarak bu sözleşmeleri görme hakkımız var. Sen buna ‘ticari sır’ diyemezsin. Ticari sır deyince kamunun değil, yani bizim değil, özel şirketin çıkarlarını öncelemiş oluyorsun. İtiraz burada.

Sizin dikkat çektiğiniz bir başka nokta da sözleşmelerin antidemokratik yapısına ilişkin. Nasıl bir antidemokratik yapı?

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 23 yıldır iktidarda olması aslında istisnai bir durum. Kuramsal olarak siyasal iktidarlar belirli sürelerle el değiştirir. Bir iktidarın iki, üç kuşağı içerecek şekilde 5-10 yıllık bütçeleri kaynaklarını önceden ‘rezervasyon’ yaptırarak sözleşme yapma hakkının olamayacağını düşünüyoruz. Gazeteci olarak böyle düşünüyorum.

Ama iktisat yazınında bunun karşılığı var: “Tiksindirici borç” tartışmaları gibi… 2023 seçimleri sırasında da “Nesilleri borçlandıramazsınız” ifadesi gündeme gelmişti. Kaynak dağılımını ve kompozisyonunu baştan ipotek altına almış oluyorsunuz.

Her ihalenin işletme süresi farklı, standart yok. Ulaştırma projelerinde süreler yarışıyor: “En kısa sürede yapıp işletmeye geçeceğim” diyen kazanıyor. Şehir hastanelerinde ise genellikle 25 yıl gibi daha sabit süreler var. Ayrıca inşaat erken biterse kalan süre işletmeye ekleniyor; bu sözleşmenin doğası.

Cumhurbaşkanı da temel atma ve açılışlarda “Çabuk bitirin” talimatını sık verir. Bu hızın bedeli de oldu. Örneğin İstanbul Havalimanı’nda iş cinayetleri yaşandı.

Ama asıl kritik mesele şu, ihaledeki koşullar çoğu zaman sonradan değişiyor. Örneğin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün devir tarihine dair tartışmalar oldu, sürelerin uzatıldığı örnekler gördük. Kapalı kapılar ardında değişiklikler yapılabiliyor.

Saydamlık ve hesap verebilirlik temenni değil, yasal zorunluluk. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda kamu görevlilerinin hesap verme yükümlülüğü var. Ama denetimsizlik ve keyfilik, o kadar yerleşti ki “Nasıl olsa hesap vermiyoruz” rahatlığıyla yürütülüyor.

İşlerin bir de torba kanunlarla yapılan düzenlemeler kısmı var değil mi?

“Torba yapmayacağız” dedikleri dönem oldu ama tutulmadı. Birbirine benzemez düzenlemeler tek pakete konulunca izlemek zorlaşıyor.

Kitaptaki Ali Babacan ve İbrahim Çanakcı röportajlarında, sözleşmelerle ilgili Hazine’nin denetiminin kısıtlandığı anlatılıyor. Geçmiş ekonomi yönetiminin bu açıklamalarını “sorumluluk devri” gibi mi okumalıyız?

Bütün soruları sordum. Sorularıma yanıtlar verdiler, aldım. Bu yanıtlar belki gönlümüze göre olmayabilir yapacak bir şey yok. Sonuçta siyaset yapıyorlar. Kendilerini kusurlu görmemeleri bu çerçeveden anlaşılabilir. Ama bir resim koyuyorlar ortaya. Ve bence o resim önemli. O resimde gördüğüm şu:

Devleti borçlandıran, bütçeyi ipotek altına sokabilecek bu tür sözleşmelerin tamamının Hazine’den geçmesi gerekir, tereddütsüz.

Ama o dönem şaha kalkan yap işlet devret iştahı diyelim. Yabancı sermayenin, küresel sermayenin talepleri doğrultusunda özellikle ulaştırma projelerinde söz hakkı ve inisiyatif Ulaştırma Bakanlığı’na verilmiş. Bakan da Binali Yıldırım o dönem. Uzun süre o da Ulaştırma Bakanlığı yaptı.

Ulaştırma Bakanlığı’na inisiyatifin aktarılması ve aktarılmak istenmesi dolayısıyla Hazine, kamu yararı adına kıskançlıkla sahip çıkması gereken yetkilerine kıskançlıkla sahip çıkamamış. Resim bu.

Kitap için verdikleri röportajlarda, Sayın Babacan da Sayın Çanakçı da farklı cümleler kullanarak aynı şeyi, aynı özü ifade etti. Benim okudum dediğim resim budur yani. "İyi ve düzgün işletilirse iyi bir model" ifadesini kullanıyorlar. Aslında mesele gerçekten uygulamada bitiyor.

O röportajlarda bir de inşaat sektörü ve sermaye ilişkisinden bahsediliyor.

Bu ilişkiyi “simbiyoz” olarak tarif ediyoruz. Bir taraf işi ve kârı büyütüyor, diğer taraf iktidarı tahkim ediyor, ömrünü uzatıyor. Kitapta bu çerçeveyi anlatıyoruz.

Bazı projelerde trafik garantileri bitti ama geçişler hâlâ hedefin altında. Henüz “ihtiyaç” oluşmadan ihtiyaç varmış gibi projeler üretildiğini de görüyoruz. Bakanlık “Bugün yapsak yapamazdık, iyi ki yaptık” diyor, “Yakıt ve zaman tasarrufu” gibi tek bir rakamla geliyorlar ama hesabın yöntemini açıklamıyorlar. Kimse de “Bu hesabı neye göre yaptın?” diye soramıyor.

Öte yandan Hazine’yi yıllarca yönetmiş bir isim olan Ali Babacan’ın inşaat sektörü ile siyasetin finansmanına vurgu yapan ifadesi de önemli.

Sözleşmeleri incelerken sizi en çok şaşırtan madde ne oldu?

Garantili projelerde devletin yapacağı ödemenin yılda bir iken ikiye, sonra dörde çıkarıldığı gibi değişiklikler var. Bunu çoğu zaman alanda çalışan akademisyenlerin ve siyasetçilerin çalışmalarıyla öğreniyoruz.

Bir diğer konu; sözleşmelerin ABD enflasyonu/Avro Bölgesi enflasyonu gibi endekslere bağlanması. Bu, kreditörlerin talep ettiği bir yapı. Türk Lirası’nın uluslararası borçlanma düzeninde “kayıp riski” yaratmaması için bunu dayatıyorlar.

Sizce bu projeler Türkiye’deki yoksullaşmanın ne kadarından sorumlu?

Ben iktisatçı değilim; hukuk eğitimi almış bir gazeteciyim. Daha çok düzenlemelere bakıyorum. Ama “çok” diyebilirim. 2026 için 238 milyar TL ayrılıyor; topladığınızda 2017’den bu yana 1 trilyona yaklaşan bir büyüklük konuşuyoruz. Üstelik havalimanları bu hesapların dışında kalabiliyor; DHMİ bir KİT ve takibi ayrıca sorunlu.

Ayrılan kaynaklar çoğu zaman “ayrıldığı kadarıyla” kalmıyor; kur farkı, endeksler, sözleşme yapısı bütçeyi büyütüyor. Asgari ücret yoksulluk sınırının altında kalırken az sayıda şirket kur ve endeks garantileriyle kârını artırıyor.