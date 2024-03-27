Devletten ‘izinli’ cinayetler!

Cezaevinden izinli ya da şartlı tahliye olarak çıkan erkeklerin ilk hedefi kadınlar oluyor. Kadın hakları savunucuları, “Şiddet iktidar eliyle besleniyor. Kadınları korunmuyor. Faillere karşı önlem alınmalı” dedi.

İlayda KAYA

Erkek şiddeti ve kadın cinayetleri katlanarak artarken devlet mekanizması da kadınları korumuyor. Son 1 ayda şartlı tahliye ya da izinle cezaevinden çıkan 4 erkek 4 kadını öldürdü, birini de rehin aldı. Bu olayın son adresi ise İstanbul oldu. Cinayet failin izninin son gününde kadını katlettiği ortaya çıktı. Cinayet faillerinin ortak özelliğinin kadına şiddet, yaralama, madde kullanımı gibi birden fazla suç kaydının olduğuna dikkat çeken kadın hakları savunucuları “Şiddet siyasi iktidar eliyle besleniyor. Kadınları korunmuyor. Faillere karşı önlem alınmalı” dedi.

BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Son yıllarda çıkan yargı paketleriyle birlikte izne ayrılan, erken denetimli serbestliğe çıkan failler oldu. Bununla ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kadın cinayetleri failleriyle ilgili dikkat edilmesi gerektiğiydi. Uygulamalardan biz şunu görüyoruz: Bütünsel bir yaklaşım içinde olmadığı için siyasi iktidar, attıkları bu adım içinde kimin nasıl zarar göreceğine karşın herhangi bir önleyici düzenleme getirmiyor. Salınan ya da kendi hakkıyla çıkan şiddet failleri çıktıkları günden itibaren kadınlara şiddet uyguluyor. Kadınları koruyan kanunların etkin uygulanması gerekir. Öte yandan kadın katillerinin intiharları da arttı. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği o kadar tehlikeli bir hal aldı ki kendi hayatlarından vazgeçen erkekleri de ortaya çıkarıyor. Maalesef siyasi iktidar eliyle bu durum besleniyor.”

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey de şunları söyledi: “Ülkemizde var olan eşitsiz ve gerici düzen kadınları yalnızlaştırdığı gibi, erkekleri de kadınlara karşı feodal anlamda güçlendirip saldırgan hale getiriyor. Bu nedenlerle de hiçbir sosyal ve ekonomik desteği olmayan erkekler, çevrelerinde ki en zayıf halka olarak gördüğü kadınlara saldırmaktadır. Son zamanlarda işledikleri cinayetten sonra kendini öldüren yüzlerce erkekle de karşılaşmaktayız. Tüm bunlar bu düzenin ülkemizi ve halkımızı getirdiği hali göstermektedir. Öncelikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için gericiliğe ve yoksulluğa karşı örgütlenmek ve kadın erkek birlikte mücadele etmek gerekli. Bu mücadele sadece mahkeme salonlarında değil, tüm alanlarda yürütülmeli.”

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İKİ KADIN ÖLDÜ, BİRİ REHİN ALINDI

Son 5 günde izinli olarak cezaevinden çıkan erkeklerin kadınlara saldırıları şöyle:

• 25.03.24 İstanbul Bahçelievler’de 10 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan Uğur Falay, annesi Hüsna Falay’ı ve kız kardeşi İrem Falay’ı öldürdü. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, Uğur Falay’ın yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı bulunduğu belirtildi.

• 23.03.24 Bursa’da, cezaevinden izinli çıkan Mesut A, babasının evinde, ablası Nuray A.’yı bıçakla rehin aldı. Ablası bir anlık dalgınlığından yararlanıp kaçınca Mesut A., polise teslim oldu.

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FAİL TAKİP EDİLMELİ

Kadın hak savunucuları, faillere karşı alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

• İzinli ya da denetimli çıkan failden şikâyetçi olan herkese haber verilmeli

• Faili izleme/takip sistemi devreye sokulmalı

• Elektronik kelepçe uygulanmalı

• ŞÖNİM devreye sokulmalı