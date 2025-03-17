Devletten sosyal yardım alıyormuş!

Başkanlığını Ferhat Aydoğan’ın yaptığı Ak Gençlik Ocakları uzun süredir gündemden düşmüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 Temmuz 2024 tarihinde, ‘‘Gereği yapıldı’’ notuyla Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan ile yardımcısı Ergin Vançin’in İçişleri Bakanlığı adına sahte kart bastırdıkları için tutuklandığını duyurdu. Hatta Yerlikaya, Aydoğan ile Vançin’in ters kelepçeli ve polislerin kafalarına bastırdığı videoyu da paylaşmıştı.

Yaklaşık iki ay sonra cezaevinden tahliye edilen Ferhat Aydoğan’a İçişleri Bakanlığı’na bağlı Çukurova Kaymakamlığı tarafından sosyal yardım bağlandığı ortaya çıktı. Aydoğan tarafı olduğu bir başka dava için mahkemeye sunduğu dilekçesinde, “Tahliyesinden sonra ekonomik durumunun iyi olmadığını, bu yüzden de 13 Kasım 2024’te Çukurova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurduğunu ve sosyal yardım almaya başladığını” ifade etti. Aydoğan yardım aldığına dair Çukurova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürünün imzasının yer aldığı bir belgeyi de mahkemeye sundu.

‘GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ’ DEMİŞTİ

Ferhat Aydoğan ile kendisini Aydoğan’ın Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan Ergin Vançin isimli şahısların, İçişleri Bakanlığı adına sahte kartlar bastırdığı ortaya çıkmıştı. Bakanlık logolu sahte kartlarla Aydoğan ile Vançin’in kendilerine koruma zırhı yaratmaya çalışması gündem olmuştu.

Tepkilerin ardından “Gereği yapıldı” başlığıyla 12 Temmuz 2024 tarihinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydoğan ile Vançin’in tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya, ‘‘11.07.2024 tarihinde Sosyal Medya Platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığımızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir’’ ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, şöyle devam etmişti: ‘‘Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu; E. V. ve aynı araç içerisinde bulunan F. A. adlı şüpheliler suça konu kartlarla birlikte yakalanmıştır. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca şahıslar hakkında Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs, Belgede Sahtecilik ve Nüfuz Ticareti suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız.’’

İKİ AYDA SERBEST KALDILAR

Ancak Aydoğan ile Vançin’in yaklaşık iki ay sonra Adana Suluca Cezaevi’nden tahliye edildi. Ak Gençlik Ocakları Özel Kalem Müdürü Vançin tarafından yapılan yazılı açıklamada, ‘‘Polisler kafalarımıza herhangi bir müdahalede bulunmamışlardır. Kendi irademizle, devletimize olan saygımızı göstermek için başımızı öne eğdik’’ denilmişti.

Kendisini “Gazeteci” olarak tanıtan, Bir süredir üzerinde çakarlı araçlarla dolaşan, İçişleri Bakanlığı imzalı tanıtım kartı kullanan ve kaymakamlar, valililer ile bazı bürokratlarla fotoğrafları bulunan Ferhat Aydoğan, daha önce suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın “basın danışmanı” olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Ancak Çakıcı, yaptığı paylaşımla bunu reddetmişti.