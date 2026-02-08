Devon Hall ameliyat edildi: Parkelere ne zaman dönecek?

Fenerbahçe'nin ABD'li oyun kurucusu Devon Hall, sol dizinden operasyon geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hall'un sol dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde menisküs yırtığı tespit edildiği ve planlanan tedavi programı kapsamında ABD'li oyuncunun bugün başarılı bir operasyon geçirdiği kaydedildi.

Fenerbahçe'den konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko’nun başarılı oyuncusu Devon Hall’un sol dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Devon Hall’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

30 yaşındaki tecrübeli guardın yaklaşık 1-1,5 ay parkelerden uzak kalması bekleniyor.