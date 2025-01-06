Devr-i Sabık ne demek? Siyasette devr-i sabık yaratmak ne anlama gelir?

Türkiye'de siyasette sıklıkla duyduğumuz, "devr-i sabık yaratmak" ya da "devr-i sabık yaratmayacağız" sözleri ne anlama geliyor? Devr-i sabık ifadesi neden bu kadar önemlidir? Devr-i sabık kelimesi ile ilgili tüm detaylara göz atalım:

DEVR-İ SABIK KELİME ANLAMI NEDİR?

"Devr-i sabık" Osmanlı Türkçesi kökenli bir tabir olarak öne çıkar. Bu ifade, "önceki dönem" veya "geçmiş dönem" anlamına gelir. Siyasi literatürde ise genellikle eski iktidar dönemini eleştirmek, sorgulamak veya bu dönemde yapılan hataların ortaya çıkarılmasını ifade etmek için kullanılır. Özellikle Türk siyasi tarihinde "devr-i sabık yaratmak" deyimi, eski yönetimin hatalarını ortaya çıkarma, hesap sorma ve yargılama süreçlerini çağrıştırır.

DEVR-İ SABIK'IN KÖKENİ VE ANLAMI

"Devr" kelimesi, Arapça kökenli olup "dönem" anlamına gelirken, "sabık" ise yine Arapça kökenli bir kelimedir ve "önceki, geçmiş" anlamındadır. Bu iki kelimenin birleşimiyle oluşan "devr-i sabık," geçmiş bir dönemi veya o dönemdeki yönetimi ifade eder.

Siyaset dilinde, bu terim genellikle eleştirel bir bağlamda kullanılır. Yeni bir hükümetin, selef yönetimi yolsuzluk, usulsüzlük veya hatalarla suçladığı ve bunun üzerine hesap sorma süreçlerini başlattığı durumlarda, "devr-i sabık yaratmak" tabiri öne çıkar. Ancak bu durum, kimi zaman hukuki bir hesaplaşma yerine siyasi bir rövanş olarak da algılanabilir.

TÜRKİYE’DE DEVR-İ SABIK TARTIŞMALARI

Türkiye'de "devr-i sabık" kavramı, farklı siyasi dönemlerde çeşitli tartışmaların merkezinde yer almıştır. İşte bu tartışmalardan bazıları:

1908 İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ

Sultan Abdülhamit'in tahrta çıktığı dönemde Birinci Meşrutiyet'i ilan etmesi, buna karşın 1878'de sonlandırması ve muhalifler üzerindeki baskılarla geçen 30 yıl muhalifleri kızdırmış ve Abdülhamit dönemi sonrası devr-i sabık uygulanmıştır. Buna karşın, bu uygulama, yönetilememesi nedeniyle kısa süreli olmuştur.

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ VE 27 MAYIS DARBESİ

Demokrat Parti’nin iktidar dönemi (1950-1960), "devr-i sabık" yaratma girişimlerine sıkça konu olmuştur. 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi sonrasında, Demokrat Parti yöneticileri Yassıada Mahkemelerinde yargılanmış ve bu süreç, geçmiş dönemin hatalarının ortaya döküldüğü bir dönem olarak tarihe geçmiştir.

12 EYLÜL 1980 DARBESİ SONRASI

12 Eylül askeri darbesinin ardından, eski siyasi liderler ve yönetimler sorgulanmış, pek çok parti kapatılmıştır. Bu süreçte de "devr-i sabık yaratmak" amacıyla hukuki ve siyasi mekanizmalar devreye girmiştir. Ancak, bu dönemde yaşanan yargılamalar sık sık taraflı olmakla eleştirilmiştir.

AKP DÖNEMİ VE ESKİ YÖNETİM ELEŞTİRİLERİ

2002'de iktidara gelen AKP, özellikle 1990’lı yılların koalisyon hükümetlerini sıkça eleştirerek geçmiş dönemin yanlışlarını düzeltme vaadiyle yola çıkmıştır. Bu süreçte de "devr-i sabık yaratılacak mı" tartışmaları gündeme gelmiştir. Ancak parti liderleri sık sık "Biz devr-i sabık yaratmayacağız" diyerek bu duruma mesafeli yaklaştıklarını ifade etmişlerdir.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ VE DEVR-İ SABIK ELEŞTİRİLERİ

2018'de yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte, eski parlamenter sistem dönemine dair eleştiriler artmış, yeni yönetim bu sistemin daha etkin olacağını savunmuştur. Ancak bu süreçte, bazı muhalefet partileri eski dönemle yeni sistem arasında hesaplaşma yapılmadığını iddia ederek "devr-i sabık" yaratılmadığını ileri sürmüştür.

SİYASİ TARTIŞMALARDA DEVR-İ SABIK YARATMANIN ETKİLERİ

"Devr-i sabık yaratmak" kavramı, siyasi atmosferde hem olumlu hem de olumsuz etkiler doğurabilir.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE HESAP VERİLEBİLİRLİK

Eski yönetimlerin yanlışlarının hukuki yolla sorgulanması, demokrasinin güçlenmesine katkı sağlayabilir. Bu, halk nezdinde adaletin sağlandığı algısını güçlendirir.

SİYASİ RÖVANŞİZM RİSKİ

Öte yandan, "devr-i sabık yaratma" girişimleri, bazen hukuki bir süreçten çok siyasi bir intikam olarak algılanabilir. Bu durum, kutuplaşmayı artırabilir ve siyasi istikrarsızlığa yol açabilir.

"Devr-i sabık" kavramı, Türk siyasetinde sıkça tartışılan ve zaman zaman gündeme taşınan bir ifade olmuştur. Geçmiş yönetimlerle hesaplaşma ihtiyacı ile demokratik uzlaşma arasındaki ince çizgide yer alan bu kavram, farklı dönemlerde farklı algılarla kullanılmıştır.

Halkın adalet beklentisi ile siyasi istikrarın korunması arasındaki denge, "devr-i sabık yaratma" süreçlerinin başarılı olup olmayacağını belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle, her dönem bu kavramın yeniden yorumlanması ve uygulanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.