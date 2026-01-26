Devrek Çayı özgürce aksın!

Haber Merkezi

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Yağmurca köyünde yapılması planlanan hidroelektrik santral (HES) projesi, köy halkının tepkisine neden oldu. Bölge sakinleri, Devrek Çayı ve çevresindeki doğal yaşamın zarar göreceğini belirterek projeye karşı olduklarını dile getirdi. Yağmurca köyünde bir araya gelen yurttaşlar, “Ormanıma, suyuma, toprağıma dokunma” sloganları atarak HES projesinin iptal edilmesini istedi.

Köylüler, projenin hayata geçirilmesi halinde Devrek Çayı’nın doğal akışının bozulacağını, tarım alanlarının olumsuz etkileneceğini ve ekosistemin geri dönüşü olmayan zararlar göreceğini savundu. Bölge halkı, Devrek Çayı’nın yalnızca bir su kaynağı olmadığını, aynı zamanda köyün tarımsal üretimi, hayvancılığı ve günlük yaşamı için hayati önem taşıdığını ifade etti. Köylüler, Devrek Çayı’nın özgürce akmaya devam etmesini istediklerini söyledi.