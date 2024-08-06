Devrek ilçesinde korkutan yangın

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Sofular köyü Keloğlu Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın meydana geldi.

İçi ahşap olan iki katlı bir binada çıkan yangın, Devrek İtfaiyesi’nin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Yangın sonrası bina kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen Orman İşletme ve Köy Hizmetleri ekipleri, Devrek İtfaiyesi’ne destek sağlayarak su takviyesinde bulundu.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.