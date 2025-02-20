Devrek ve Gökçeada Kadastro Mahkemeleri kaldırıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Devrek ve Gökçeada Kadastro Mahkemelerinin kaldırılmasına karar verdi. Bu bölgelerdeki kadastro davaları, Zonguldak ve Çanakkale Kadastro Mahkemelerine devredilecek.

HSK Genel Kurulu, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından sunulan teklifleri değerlendirerek, Devrek ve Gökçeada Kadastro Mahkemelerinin kaldırılmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HSK'nin aldığı karar doğrultusunda, Devrek Kadastro Mahkemesi kaldırılarak Zonguldak Kadastro Mahkemesinin yargı çevresine dahil edildi. Gökçeada Kadastro Mahkemesi kaldırılarak Çanakkale Kadastro Mahkemesinin yargı çevresine dahil edildi.

Karara göre, kaldırılan mahkemelerde bulunan tüm dosyalar, herhangi bir ek karar gerekmeksizin yeni yargı çevresine bağlandıkları kadastro mahkemelerine gönderilecek. Devir işlemleri tamamlanana kadar mevcut mahkemelerdeki işlemler aynen devam edecek.