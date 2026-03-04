Devrik Şah'ın eşi Farah Pehlevi: İran'ın geleceği, halkının iradesiyle belirlenmeli

İsrail ve ABD'nin saldırıları altındaki İran'da rejimin geleceği tartışılırken 1979'daki İslam Devrimi'nde ülke yönetiminden indirilen Şah Rıza Pehlevi'nin eşi Farah Pehlevi açıklamalarda bulundu.

AFP'ye konuşan 87 yaşındaki Farah Pehlevi, İran'da dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin tarihsel bir dönüm noktası olduğunu ancak bunun İran'daki rejimin çökeceği anlamına gelmediğini söyledi.

Devrik Şah Rıza Pehlevi’nin eşi ve 1979 İslam Devrimi'nden beri Paris'te sürgünde yaşayan Farah Pehlevi, Hamaney’in ölümünün İran için “tarihsel açıdan önemli” olduğunu ancak tek başına rejimin sonunu getirmeyeceğini vurguladı.

“BİR KİŞİNİN ÖLÜMÜ SİSTEMİ OTOMATİK OLARAK SONA ERDİRMEZ”

Farah Pehlevi, İran’daki güç yapısının tek bir kişiye bağlı olmadığını söyledi.

Pehlevi, “Bir insanın ölümü — gücün mimarisinde ne kadar merkezi bir rol oynamış olursa olsun — bir sistemin otomatik olarak sona erdiği anlamına gelmez” dedi.

"JEOPOLİTİK HESAPLAR OLMAMALI"

Farah Pehlevi’ye göre İran’ın geleceğini belirleyecek olan asıl faktör, İran halkının kendi içinde nasıl bir siyasi birlik kuracağı olacak.

Pehlevi, İranlıların “hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet için barışçıl, düzenli ve egemen bir geçiş süreci etrafında birleşebilmesinin” belirleyici olacağını söyledi.

"İRAN'IN GELECEĞİ, HALKININ İRADESİYLE BELİRLENMELİ"

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Pehlevi, İran’ın geleceğinin dış güçlerin hesaplarıyla değil İran halkının iradesiyle şekillenmesi gerektiğini vurguladı. “Uluslararası toplum İran halkının temel haklarını açık biçimde desteklemeli: liderlerini seçme hakkı, özgürce konuşma hakkı ve onur içinde yaşama hakkı” dedi.

Pehlevi ayrıca uluslararası desteğin “jeopolitik hesaplara değil, doğrudan halka verilmesi gerektiğini” ifade etti.

RIZA PEHLEVİ HAZIRLIK YAPIYOR

Farah Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi, son yıllarda İran'da liderliğe alternatif bir siyasi figür olarak öne çıktı. ABD’de yaşayan 65 yaşındaki Pehlevi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kutlamış ve Trump'ın Hamaney'i öldürmesinin İran'ın 'özgür bir ülke olmasının' önünü açacağını savunmuştu.

FARAH PEHLEVİ KİMDİR?

1938'de Tahran'da doğan Farah Pehlevi, son İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin üçüncü ve son eşi. En büyüğü Rıza Pehlevi olmak üzere 4 çocuğu bulunan Farah Pehlevi, 1979'da eşinin yönetimine son verildiği İslam Devrimi'nin eşi ve çocuklarıyla birlikte sürgüne gönderilmiş, 1 sene sonra eşinin ölmesinin ardından ABD'ye yerleşmişti.