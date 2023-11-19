Devrilen ağaç köy yolunu ulaşıma kapattı
Kaynak: İHA
Kastamonu’nun Daday ilçesinde devrilerek köy yolunu ulaşıma kapatan ağaç, yurttaşlar tarafından kesilerek kaldırıldı.
Olay, Daday ilçesine bağlı Bezirgan köyü karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, aşırı yağış sebebiyle yaşanan toprak yumuşaması neticesinde bir ağaç yola devrildi.
Ağacın devrilmesi sırasında yolda araç olmaması ihtimal bir kazayı önlerken, köy yolu ulaşıma kapandı.
Yoldaki ağaç, vatandaşlar tarafından kesilerek kaldırıldı.
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