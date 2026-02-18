Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu

İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)-TOKAT'ın Niksar ilçesinde bir vatandaş, devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Niksar ilçesinde meydana geldi. Kaymakamlık lojmanı yanında bulunan bir ağaç, kuvvetli rüzgar devrildi. Devrilen ağacın altından saniyeler önce geçen bir vatandaş, son anda kurtuldu. O anlar, cep güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; vatandaşın lojman yanındaki yolda yürüdüğü, ağacın altından geçtikten saniyeler sonra ağacın devrildiği görüldü. (DHA)

