Devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da kontrolden çıkarak devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki K4 kavşağında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, 2 yaralıyı araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.