Devrilen araçtan yara almadan çıktılar

Antalya Manavgat’ta kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan birisi devrilirken şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Manavgat ilçesi Çevreyolu Sorgun-Otogar Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi. Antalya yönünden gelen Mutlu Y.’nin kullandığı 07 ADP 633 plakalı Opel marka otomobil, Demokrasi Bulvarına dönmek istediği sırada, Alanya yönünden gelen Mert D. Ç.’nın kullandığı 16 BHC 912 plakalı Fiat marka araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Mutlu Y.’nin kullandığı 07 ADP 633 plakalı otomobil devrilirken, diğer otomobil trafik ışığına çarptıktan sonra refüje çıkarak durabildi.

Araçlarda büyük çapta hasar oluşurken, sürücüler olay yerine gelen sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.