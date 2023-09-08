Devrilen çapa motorunun sürücüsü yaralandı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan çapa motoru devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 11.00 sıralarında Doğanşehir ilçesi Söğüt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendine ait bahçesinde çalışma yapan A.B.’nin (62) kullandığı çapa motoru ikamete dönüş yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada A.B. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü daha sonra ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.