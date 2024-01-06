Devrilen elektrikli bisiklette ikisi çocuk 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak devrilen elektrikli bisiklette ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hocalar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.K. (71) idaresindeki elektrikli bisiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada V.K., ile birlikte E.N.K. (10) ve V.K., (9) yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.