Devrilen hafriyat kamyonu otomobili ezdi: 3 yaralı
Kaynak: İHA
Hatay’da hafriyat kamyonu seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ve kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antakya - Altınözü yolu Narlıca mevkiinde meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, seyir halindeki başka bir otomobilin üzerine devrildi.
Kaza sonrası ilk belirlemelere göre, hurdaya dönen otomobilden çıkarılan 2 yaralı ve kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin araç içerisindeki çalışmaları sürüyor.