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Devrilen hafriyat kamyonundaki 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 05.11.2024 10:00
  • Giriş: 05.11.2024 10:00
  • Güncelleme: 05.11.2024 10:00
Kaynak: İHA
Devrilen hafriyat kamyonundaki 2 kişi yaralandı

Hatay’da seyir hlaindeyken devrilen hafriyat kamyonundaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Defne ilçesi Koçören Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halindeki hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, devrilen kamyondaki 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

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