Devrilen hafriyat kamyonundaki 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
Hatay’da seyir hlaindeyken devrilen hafriyat kamyonundaki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Defne ilçesi Koçören Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halindeki hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, devrilen kamyondaki 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.