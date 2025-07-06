Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, inşaat halindeki evine malzeme taşırken kullandığı iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kalan 60 yaşındaki operatör Arif Ayçiçek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İş cinayeti, Akçadağ ilçesine bağlı Yalınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Evine inşaat malzemesi taşımak isteyen Arif Ayçiçek, kullandığı iş makinesinin kontrolünü kaybederek devrilmesine neden oldu. Devrilen aracın altında kalan Ayçiçek, ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayçiçek, Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayçiçek’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.