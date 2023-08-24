Devrilen kamyon, traktöre çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Manisa'da, devrilen kamyonun, çarpıp önünde sürüklediği traktördeki Nahide Kahraman (44) hayatını kaybetti; 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Sarıgöl ilçesi Selimiye Mahallesi'nde Alaşehir- Denizli kara yolunun Manisa Sarıgöl rampasında meydana geldi.

Uğur K.’nin (64) direksiyon kontrolünü yitirdiği 15 AAY 882 plakalı kamyon, devrilip aynı yönde seyreden 07 BIP 824 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kamyon, 300 metre kadar traktörü önünde sürükledi. Kazada, traktördeki yolculardan Nahide Kahraman hayatını kaybederken, sürücü Ragıp Kahraman (45) ve çocukları Doğukan Kahraman (7), Gülcan Kahraman (20) ile kamyon şoförü Uğur K. (64) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.