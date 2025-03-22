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Devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 22.03.2025 11:22
  • Giriş: 22.03.2025 11:22
  • Güncelleme: 22.03.2025 11:22
Kaynak: İHA
Devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak orta refüje devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Anıtkaya beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H.A., idaresindeki 03 VH 069 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından refüce devrildi.

Kazada sürücü yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. 
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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