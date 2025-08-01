Devrilen kamyonetin sürücüsü sıkıştı: 1 ağır yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde devrilen kamyonetin içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Mustafa K., idaresindeki 02 AFN 452 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Besni-Gaziantep karayolu 5. kilometrede şarampole devrildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mustafa K., araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda yaralı Mustafa K., araçtan güçlükle çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa K., Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.