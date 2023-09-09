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Devrilen kamyonette sıkışan 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Ankara’da seyir halindeyken devrilen kamyonette sıkışan 2 kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Ajans Haberleri
  • 09.09.2023 23:20
  • Giriş: 09.09.2023 23:20
  • Güncelleme: 09.09.2023 23:20
Kaynak: İHA
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Devrilen kamyonette sıkışan 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı


Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi İstanbul yolu istikametinde bir kamyonet alt geçitten geçtiği sırada devrildi. Kazada devrilen kamyonette bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan 2 kişi vatandaşların yardımıyla kurtarılarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyonet bir süre trafik yoğunluğuna sebep oldu.

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