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Devrilen kamyonetteki biri bebek 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 30.09.2024 17:01
  • Giriş: 30.09.2024 17:01
  • Güncelleme: 30.09.2024 17:01
Kaynak: İHA
Devrilen kamyonetteki biri bebek 3 kişi yaralandı

Havran Kocaseyit Mahallesi’nde devrilen kamyonetteki, biri bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Havran Kocaseyit Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 10 ANF 942 plakalı kamyoneti yolun kenarındaki refüje devirdi. Kamyonette bulunan biri bebek 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan kişilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

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