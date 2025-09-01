Devrilen kamyonetteki dinamitler kontrollü patlatıldı; 2'si jandarma, 1'i polis 10 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen dinamit yüklü kamyonetteki malzemelerin kontrollü patlatılması sırasında 2'si jandarma, 1'i polis 10 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çine ilçesi Bağlarbaşı mevkisinde meydana geldi.

Dinamit yüklü kamyonet, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yola savrulan dinamitlerin kontrollü şekilde patlatılması sırasında 2'si jandarma, 1'i polis olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Efeler ilçesinde çıkan orman yangınını takip etmek için ilçeye gelen Aydın Valisi Yakup Canbolat da burada yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Vali Canbolat, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan patlama sırasında bazı araçların da zarar gördüğü öğrenildi.