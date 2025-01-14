Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı

Bilecik’te virajı alamayarak devrilen motosiklet sürücüsü aracın üzerinden düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik-Söğüt karayolunda seyir halindeki motosiklet sürücüsü Mehmet B, Yeniköy mevkiine geldiğinde virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet yoldan çıkarak yolun sağ tarafındaki toprak yamaca devrildi. Yaşanan trafik kazada motosiklet sürücü Mehmet B. yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis kiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.