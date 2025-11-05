Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Fuat SERTDEMİR/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü Cenk Atsay (38), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Gelibolu ilçesi Celal Nuri İleri Caddesi'nde meydana geldi. Cenk Atsay, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, plakası öğrenilemeyen motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Atsay, devrilen motosikletten yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Atsay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI