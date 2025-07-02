Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı, ilk yardım vatandaşlardan geldi

Antalya’da devrilen motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana geldi. Demokrasi Bulvarı’ndan Yapay Şelale yönüne seyreden Yusuf Ç.’nin kullandığı 07 CCZ 802 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Bacağı motosikletin altında kalan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler koştu. Yaralı motosikletli ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ve vatandaşların yardıma koşmaları güvenlik kamerasına yansıdı.