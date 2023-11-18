Devrilen motosikletin yanında ölü bulunan sürücü için kalp krizi şüphesi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Sabahattin Çelik (69), devrilen motosikletinin yanında ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Çelik’in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Ceyhan ilçesi Ulus Mahallesi’nde yol kenarında devrilen motosiklet ile yanındaki hareketsiz yatan Sabahattin Çelik’i görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Daha önce anjiyo olan ve kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Sabahattin Çelik’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.