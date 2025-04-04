Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Devrilen motosikletteki 2 kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ajans Haberleri
  • 04.04.2025 12:28
  • Giriş: 04.04.2025 12:28
  • Güncelleme: 04.04.2025 12:28
Kaynak: DHA
Devrilen motosikletteki 2 kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)- BURSA'da, devrilen motosikletteki 2 kişi arkadan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sürücü son anda frene basıp dururken, o anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Bursa yönüne giden motosiklet, sürücüsü kontrolü kaybedince devrilip sürüklendi. Yolun ortasına düşen sürücü ile arkadaşı, arkadan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sürücü son anda fren yapıp aracı durdurdu. Yoldan kalkan 2 kişi, savrulan motosikletin yanına giderken, o anlar araç kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol