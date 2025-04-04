Devrilen motosikletteki 2 kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kaynak: DHA
Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)- BURSA'da, devrilen motosikletteki 2 kişi arkadan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sürücü son anda frene basıp dururken, o anlar araç kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Bursa yönüne giden motosiklet, sürücüsü kontrolü kaybedince devrilip sürüklendi. Yolun ortasına düşen sürücü ile arkadaşı, arkadan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sürücü son anda fren yapıp aracı durdurdu. Yoldan kalkan 2 kişi, savrulan motosikletin yanına giderken, o anlar araç kamerasıyla görüntülendi. (DHA)
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