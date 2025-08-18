Devrilen motosikletteki Eda öldü, sürücü yaralı

Gülgün AKYOKUŞ/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde şarampole devrilen motosikletteki güvenlik görevlisi Eda Koçin (26) öldü, sürücü H.M.D. yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, Çameli-Fethiye kara yolu Yeşilüzümlü mevkisinde meydana geldi. H.M.D.'nin kontrolünü yitirdiği 48 UB 750 plakalı motosiklet, şarampole devrildi. H.M.D. ile arkasındaki arkadaşı Eda Koçin, yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denizli'nin Tavas ilçesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Koçin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü H.M.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

