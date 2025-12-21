Devrilen motosikletteki Halil öldü

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde devrilen motosikletteki Halil Altın (22), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Kapuz Caddesi'nde meydana geldi. 48 AZE 446 plakalı motosikletin sürücüsü M.D. (16), dönüş yapmak isteyen başka bir motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada motosiklet devrildi. Kazada M.D. ile arkasında oturan Halil Altın, asfalt zemine savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Altın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Halil Altın, müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI