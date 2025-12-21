Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Devrilen motosikletteki Halil öldü

Ajans Haberleri
  • 21.12.2025 17:00
  • Giriş: 21.12.2025 17:00
  • Güncelleme: 21.12.2025 17:01
Kaynak: DHA
Devrilen motosikletteki Halil öldü

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde devrilen motosikletteki Halil Altın (22), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Kapuz Caddesi'nde meydana geldi. 48 AZE 446 plakalı motosikletin sürücüsü M.D. (16), dönüş yapmak isteyen başka bir motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada motosiklet devrildi. Kazada M.D. ile arkasında oturan Halil Altın, asfalt zemine savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Altın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Halil Altın, müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol