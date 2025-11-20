Devrilen motosikletten düşüp yaralanan Berkay, yaşam mücadelesini kaybetti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde refüje çarparak devrilen motosikletin sürücüsü Berkay Taşkıran (30), yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 12 Kasım'da akşam saatlerinde Keşan-Malkara kara yolunda hazır beton fabrikası yakınlarında meydana geldi. Keşan'dan Malkara yönüne giden Berkay Taşkıran'ın kontrolünü yitirdiği 22 ADC 218 plakalı motosiklet, refüje çarparak devrildi. Kazada Taşkıran, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Berkay Taşkıran, bugün hayatını kaybetti. Taşkıran'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI