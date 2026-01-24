Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 24.01.2026 15:59
  • Giriş: 24.01.2026 15:59
  • Güncelleme: 24.01.2026 15:59
Kaynak: DHA
Devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Murat ÖZELCİ/YENİCE(Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Yenice ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Ş.E. (46), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Karabük-Yenice kara yolunda meydana geldi. Ş.E. idaresindeki 06 JZ 395 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede; Ş.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ş.E.'nin cansız bedeni, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

