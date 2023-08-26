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Devrilen otomobilin sürücüsü ölümden döndü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ölümden döndü.

Ajans Haberleri
  • 26.08.2023 23:12
  • Giriş: 26.08.2023 23:12
  • Güncelleme: 26.08.2023 23:13
Kaynak: İHA
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Devrilen otomobilin sürücüsü ölümden döndü



Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Mavi Ocak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Mert B. yönetimindeki 19 LD 143 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Reklam tabelasına çarparak durabilen araçta sürücü yaralandı.
Kaza yapan araçtan sürücünün düğün davetiyesi çıktı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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