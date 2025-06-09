Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. E.T. (22) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren E.T.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.