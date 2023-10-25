Devrilen TIR alev aldı; şoför yaralı, çok sayıda tavuk öldü
Kaynak: DHA
Adıyaman'da şarampole devrildikten sonra alev alan TIR'ın şoförü yaralandı, çok sayıda tavuk öldü.
Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesi girişinde meydana geldi.
H.R.D.'nin tavuk yüklü TIR, kontrolden çıkıp, şarampole devrildikten sonra alev aldı.
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. TIR şoförü yaralanırken, çok sayıda tavuk öldü. Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülen H.R.D. ise tedavi altına alındı.
Soruşturma başlatıldı.
Sıradaki Haber