Devrilen tır yolu kapattı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından tırın kapattığı yol, yaklaşık 3,5 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.



Edinilen bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında D-130 kara yolu Yalova istikametinde ilerleyen A.Ş. idaresindeki 41 FN 393 plakalı tır, Gonca mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada, devrilen tır sebebiyle İzmit-Karamürsel yolu da ulaşıma kapandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin yaklaşık 3,5 saat süren çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.