Devrilen tırda can verdi
Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza, Sultandağı ilçesi Yakasenek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 UY 394 plakalı tır sürücüsü M.G, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolü sağlanamayan tır şarampole devrildi. M.G, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve cenaze nakil aracı geldi.
Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden tır sürücüsünün cenazesi morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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