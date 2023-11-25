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Devrilen tırda can verdi

Ajans Haberleri
  • 25.11.2023 10:34
  • Giriş: 25.11.2023 10:34
  • Güncelleme: 25.11.2023 10:35
Kaynak: İHA
Devrilen tırda can verdi

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Sultandağı ilçesi Yakasenek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 UY 394 plakalı tır sürücüsü M.G, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolü sağlanamayan tır şarampole devrildi. M.G, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve cenaze nakil aracı geldi.

Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden tır sürücüsünün cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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