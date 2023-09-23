Devrilen tırdan sürücüsü yara almadan kurtuldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devrilen tırdan sürücüsü yara almadan kurtuldu.





Kaza, Yüksekova-Van karayolunda Yeniköprü mevkiinde meydana geldi. Yüksekova istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan tır devrildi. Yara almadan kazadan kurutulan sürücü, yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yolda trafik önemlerini alarak tırın devrildiği yerden kaldırılmasına yardımcı oldu.