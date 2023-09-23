Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Devrilen tırdan sürücüsü yara almadan kurtuldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devrilen tırdan sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Ajans Haberleri
  • 23.09.2023 22:51
  • Giriş: 23.09.2023 22:51
  • Güncelleme: 23.09.2023 22:51
Kaynak: İHA
Devrilen tırdan sürücüsü yara almadan kurtuldu



Kaza, Yüksekova-Van karayolunda Yeniköprü mevkiinde meydana geldi. Yüksekova istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan tır devrildi. Yara almadan kazadan kurutulan sürücü, yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yolda trafik önemlerini alarak tırın devrildiği yerden kaldırılmasına yardımcı oldu.

BirGün'e Abone Ol