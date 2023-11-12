Devrilen tırdan yola tonlarca taş döküldü

Hatay’ın Hassa ilçesinde devrilen taş yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hassa ilçesi Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 55 AAH 14 plakalı taş yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen tırdaki tonlarca taş zemine döküldü. Kazada yaralanan sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.