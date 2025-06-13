Devrilen traktörün altında can verdi

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde tarlaya giden oğlundan haber alamayan anne, tarlaya gittiği sırada oğlunu traktörün altına kalarak hayatını kaybetmiş şekilde buldu.

Olay, Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Appak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin tarlasında traktörüyle arazisini süren Bilal Yılmaz’dan (48), bir süre haber alamayan anne, oğlunu bulmak amacıyla tarlaya gitti. Tarlada traktörün devrildiğini gören anne, oğlu Bilal Yılmaz’ın altında kaldığını fark edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken sağlık ekipleri Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.